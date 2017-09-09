Филатов: «Лада» доминировала, но, чтобы победить топ-клуб, всё должно сложиться

Нападающий «Лады» Никита Филатов прокомментировал поражение в матче с магнитогорским «Металлургом» (3:5) и поделился ожиданиями от выездной серии, где встретится со СКА, минским и московским «Динамо» и «Локомотивом».



«Не хватает полной картинки, пазл должен сложиться. В прошлой игре в концовке не хватило немного. За 10 минут они добавили, а у нас, наоборот, уверенность ушла и концовку проиграли, хотя матч был выигрышный. Сегодня были необязательные шайбы, но мы доминировали, лучше играли, многое получалось. Наверное, чтобы победить топ-клуб, нужно, чтобы всё сложилось: и вратари тащили, и защитники, и нападающие. По крайней мере, мы хорошо играли, это позитивный момент.



Не мне судить, но мне кажется, у нас неплохо получалось сегодня с Жорой и Новотны. Моменты были, две забили, можно было ещё больше. Свою игру нормально оцениваю. Где-то больше получалось в созидании, с партнёрами лучше шайба ходила, моменты создавались. Не бывает так, чтобы один игрок взял на себя всё и хорошо сыграл. Неплохо комбинировали, много бросали, угрожали, наша тройка практически в своей зоне не играла. Думаю, наше сочетание оставят, будем дальше сыгрываться. Мы всего один раз потренировались и сегодня играли. Трое праворуких в звене только звучит проблемно. Если игроки одинаково мыслят и неплохо технически оснащены, это не будет проблемой.



Что ожидать от выезда, который начнётся в Петербурге? Что загадывать, мы в том сезоне отбирали очки у фаворитов и в то же время могли легко проиграть аутсайдерам. Нужно цепляться за игру, которую мы показали сегодня. Если будем так же хорошо играть и картинка сложится, можем спокойно отбирать очки на выезде, несмотря на то, что это топ-клубы», — сказал Филатов в эфире клубного телевидения.

«Магнитка» одолела «Ладу» и выиграла третий матч кряду

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