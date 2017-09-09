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Коваленко: Кинэн не подготовил Йюнге должным образом и не угадал с трансфером

9 сентября 2017, суббота. 09:16 Хоккей

Президент профсоюза КХЛ Андрей Коваленко прокомментировал ситуацию с форвардом Рикардом Йюнге, которого «Куньлунь Ред Стар» обменял в «Трактор».

«Прошлый сезон у 30-летнего Йюнге получился — в 57 матчах за „Нефтехимик“ он забил 24 гола и набрал 40 очков. Летом, по нашей информации, у игрока было несколько вариантов продолжения карьеры, новый главный тренер „Куньлуня“ Майк Кинэн вроде бы лично уговаривал шведа принять предложение китайского клуба. В итоге он его и принял.

И вот уже в тренировочном лагере хоккеист узнает, что якобы снизил своё мастерство. Честно говоря, не совсем понятно, как это было определено, если швед не сыграл за „Куньлунь“ ни одного официального матча. При этом статистика за прошлый сезон у хоккеиста очень достойная и никак не иллюстрирует пресловутое „снижение“.
На наш взгляд, скорее, здесь были вопросы к уважаемому Кинэну. Получается, он в роли тренера должным образом не подготовил игрока на предсезонке, а в роли менеджера не угадал с трансфером», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.

Йюнге: после одного-двух матчей тренер «Куньлуня» меня невзлюбил
Источник: Russia-Hockey.ru Сообщить об ошибке
Теги
Куньлунь Ред Стар ХК Трактор Андрей Коваленко Майк Кинэн Рикард Йюнге
Новости. Хоккей
9 сентября 2017, суббота
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