Фетисов уверен, что неприятную ситуацию с посещаемостью ЦСКА исправит

Двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, член Совета директоров КХЛ Вячеслав Фетисов порассуждал на тему старта десятого сезона КХЛ и своей родной команды ЦСКА.

«Оказался не совсем готов к столь раннему старту, за десятки лет привык, что большой хоккей у нас начинается в сентябре. Понятно, что этот сезон олимпийский, расписание пришлось закручивать. Думаю, в следующие сезоны нужно возвращаться к классическому старту.

За родным клубом слежу всегда. Радует результат. И огорчает посещаемость. Помню, как ещё в семидесятые годы мальчишкой не мог попасть на матчи не то что главного ЦСКА, но и первой мужской команды на первенство Москвы. Пробиться любыми путями на трибуну, найти хотя бы полкресла на лужниковском десятитысячнике было мечтой. А сегодня при таком составе и таких возможностях родной клуб играет при 2-3 тыс. зрителей. Думаю, что эту неприятную ситуацию ЦСКА обязательно исправит», — цитирует Фестисова Russia-Hockey.