Сбиса: «Вегас» похож на сборную Европы на Кубке мира

Защитник «Вегас Голден Найтс» Лука Сбиса поделился ожиданиями от сезона-2017/18. Команда проведёт свой первый сезон в лиге.



«Сборная Европы на Кубке мира была создана по остаточному принципу, игроков из разных стран объединили в одну команду. Никто не знал друг друга, и никто не верил в нас и не давал нам много шансов. Нам было нечего терять, и мы сумели приятно провести время и кое-чего добиться. Здесь в чём-то очень похожая ситуация – парни, которые не знали друг друга, объединяются в новой команде и получают новый опыт», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

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