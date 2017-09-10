Фролов: думаю, что канадская площадка пойдёт в плюс «Амуру»

Нападающий «Амура» Александр Фролов поделился впечатлениями от перехода арены команды на площадку канадского размера. Хабаровской команде предстоит домашняя серия, первая в сезоне. До этого «Амур» провёл восемь матчей на выезде — три победы, 10 очков. Домашняя серия начинается с 11 сентября.

«Хоккеистам пришлась по душе канадская площадка, бегать теперь меньше. А если серьёзно, обсуждать уже не имеет смысла, нужно выходить и играть. Есть разные точки зрения, кто-то выделяет плюсы в маленькой площадке, кто-то – минусы. Я думаю, что это пойдёт в плюс. Для меня нет проблемы перестраиваться с большой площадки на «канадскую», есть опыт игры и там, и там», — цитирует Фролова «Р-Спорт».