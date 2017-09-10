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Е. Корешков: ребята, пришедшие в «Барыс», выдают не 100, а 150 процентов

10 сентября 2017, воскресенье. 20:20 Хоккей

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков поделился впечатлениями от победы над «Витязем» со счётом 5:1.

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«Четвёртый матч на выезде. Мы прекрасно это осознавали, знали, что тяжело будет. Не совсем на своих возможностях провели первый период, потом вкатились. Сказалась небольшая усталость. Совершали ненужные ошибки. Здорово, что у нас всё вовремя подчистил Карлссон. Все ребята здорово отыграли, вытащили матч. Готовимся дальше.

У нас всё идёт по плану, мы целенаправленно готовились. Команда поменялась, омолодилась. Ребята, которые пришли, выдают не сто, а сто пятьдесят процентов. Команда боевитая собралась, в каждом матче стараемся это проявлять. Сейчас был тяжёлый выезд, мы очень удачно съездили. Но это только начало. Приложим все усилия для того, чтобы поддерживать такой темп и двигаться дальше в правильном направлении. Впечатляет ли меня нынешняя тройка Доуса? Она сегодня забила четыре гола. Конечно, хотелось бы, чтоб они ещё лучше играли. Это любой тренер сказал бы. Эти ребята – наши лидеры, они тащат команду, это не секрет. Каждый хоккеист может играть лучше», — передаёт слова Корешкова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Барыс ХК Витязь Евгений Корешков
Новости. Хоккей
10 сентября 2017, воскресенье
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20:20 Е. Корешков: ребята, пришедшие в «Барыс», выдают не 100, а 150 процентов
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