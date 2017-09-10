Вей: «Витязь» хорошо играл в двух периодах, но мы сильно сыграли в большинстве

Форвард «Барыса» Линден Вей поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (5:1), в котором он забросил шайбу и сделал три голевые передачи.

«Третий период для нас получился довольно хорошим. У нас отлично получилась реализация большинства. «Витязь» хорошо играл в первых двух периодах и вёл игру, но мы сумели хорошо сыграть в большинстве, и игра получилась совсем другой. Это отличная победа для нас», — сказал Вей в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.