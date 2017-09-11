Форвард «Металлурга» Григоренко не попал в состав на игру с «Динамо» М

Главные тренеры московского «Динамо» и магнитогорского «Металлурга» определились с составами на очный матч регулярного чемпионата КХЛ.
«Динамо» (Москва):
Ерёменко (Бочаров);
Вишневский – Хиетанен, Карсумс – Бойд – Тарасов;
Соловьёв – Никулин, Злобин – Казионов – Артюхин;
Кутейкин – Корягин, Брюквин – Комаров – Алексеев;
Зайцев, Марковин – Яковлев – Подшендялов, Петунин.
«Металлург» (Магнитогорск):
Кошечкин (Самсонов);
Пивцакин – Шаус, Мозякин – Коварж – Косов;
Бирюков – Денисов, Осала – Эллисон – Филиппи;
Хабаров – Терещенко, Платонов – Берестенников – Тимкин;
Дронов, Казионов – Калетник – Сироткин, Швырёв.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи, которая начнётся в 19:30 мск.
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