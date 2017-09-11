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И. Воробьёв: Осала сказал «просыпайся, судья», а ему дали 10 минут

11 сентября 2017, понедельник. 22:06 Хоккей

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу над московским «Динамо» (2:1).

«Хорошая игра и по мобильности, и по борьбе. Молодцы ребята, хорошо отыграли много меньшинства, дотерпели и забили в большинстве. Осала сказал арбитру «просыпайся, судья», а ему дали 10 минут штрафа.

Игорь Григоренко не прошёл предсезонку, сыграл несколько матчей на характер, сейчас работает с фитнес-тренером, пытается набрать форму во время чемпионата», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

«Металлург» победил московское «Динамо» благодаря голам Эллисона и Косова
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Москва ХК Металлург Мг Илья Воробьёв
Новости. Хоккей
11 сентября 2017, понедельник
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