Калинин: ходили на квест с Гавриковым и Шестёркиным, было жутковато

Нападающий СКА Сергей Калинин прокомментировал победу над «Ладой» со счётом 3:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ, а также рассказал о походе на квест в Санкт-Петербурге.



«Мы мало играли на пятаке, не создавали достаточного количества помех вратарю, хотя он выкатывался далеко. Много бросали, старались количество в качество воплотить, но вратарь соперника сыграл хорошо. Все команды в КХЛ играют хорошо, слабых соперников нет. Мы просто выходим и настраиваемся на всех одинаково. Сегодня «Лада» ждала наших ошибок, но мы сыграли неплохо в обороне.



Немного жутковато было на квесте с Шестёркиным и Гавриковым. Хотели сходить на ужасы, а получилось — на квест. Скажу так: это ещё лучше, чем фильм», — передаёт слова Калинина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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