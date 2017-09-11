Прохоркин: обыграть СКА — у всех в почёте, с Гусевым нашли общий язык

Нападающий СКА Николай Прохоркин прокомментировал победу над «Ладой» со счётом 3:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«В матче с «Ладой» пытались поиграть в хоккей, но поначалу не очень получалось. Думаю, сказался первый выезд после долгой паузы. Какой бы он ни был, это всё равно повлияло. Все приезжают в Петербург забрать у нас очки и обыграть. Это в почёте у всех команд, и «Лада» — не исключение. Они бились, хотели выиграть.Мы ни от кого ничего не ждём, а играем в свою игру. У нас другие задачи — выигрывать.



Плотников или Барабанов? Конечно, Плотников. Он сейчас со мной играет. Мне нравится моё звено. С Барабановым не хуже, просто чуть другой стиль игры. С Гусевым уже нашли общий язык? Я вообще к этому спокойно отношусь, чтобы с кем-то общий язык находить. Со всеми можно найти свою игру. Мы же не в разные виды спорта играем. Находить что-то общее на льду — это нормально», — передаёт слова Прохоркина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

СКА обыграл «Ладу», победа стала 9-й подряд со старта сезона