Пивцакин: хоккей склоняется к «бей-беги», но «Магнитка» старается держать шайбу

Защитник «Металлурга» Никита Пивцакин прокомментировал победу над московским «Динамо» (2:1).



«Были ненужные удаления с нашей стороны, потом пошла игра, главное было — в равных составах играть. Освоился быстро в команде, многих ребят знал, сначала оказался чуть в своей тарелке. Где-то хоккей, может, и похожий на ЦСКА, хоккей в целом склоняется к «бей-беги», но мы стараемся держать шайбу, создавать моменты, «возить» игроков. Мы стараемся играть жёстко, но из-за этого удаления бывают», — передаёт слова Пивцакина корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

«Металлург» победил московское «Динамо» благодаря голам Эллисона и Косова