Новотны: удаления на четыре минуты не заслужил, у Плотникова даже крови не было

Нападающий «Лады» Иржи Новотны прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА со счётом 1:3 и своё возвращение на лёд после травмы.



«Мы старались играть хорошо. Вопросов нет, СКА играл лучше, но при счёте 1:1 мы получили четыре минуты штрафа. Думаю, незаслуженно. На четыре минуты удаления там точно не было, потому что кровь у Плотникова не шла, он вышел играть в следующей же смене. Бил не я, не понимаю, почему такое решение вынесли. Сейчас Плотникову сказал про этот эпизод. Удаления пошли из-за усталости. Конечно, они были, хоть я все и не видел. Соперник раз шесть играл в большинстве! Но нельзя отрицать, что СКА сто процентов был лучше. Мы сами проиграли матч с «Магниткой», «Амуром», но «Лада» всегда старается хорошо играть. На «Жигулях» в Тольятти пока не катался, город вообще красивый, мне нравится», — передаёт слова Новотны корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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