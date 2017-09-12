Нападающий «Ческе-Будеёвице» Вацлав Недорост может вернуться в «Слован»

Хоккейный агент Владимир Вуйтек, представляющий интересы нападающего Вацлава Недороста, сообщил, что игрок может вернуться в «Слован», за который выступал последние три сезона. Сейчас он играет во второй по силе лиге Чехии за «Ческе-Будеёвице».



«Мы обсуждаем такую возможность, но ничего точно сказать пока не могу. Мы общаемся с представителями клуба, „Слован“ сейчас находится на выезде в Азию, когда команда вернётся, будет больше информации», — цитирует Вуйтека hokej.cz.



В прошедшем сезоне 35-летний Недорост провёл 36 матчей и набрал 13 (8+5) очков.

Ржига: у «Слована» достаточно мастеров, но пока нет лидера