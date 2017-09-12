Озолиньш: игроки рижского «Динамо» не сумели справиться с нервами

Главный тренер рижского «Динамо» Сандис Озолиньш поделился эмоциями после поражения от уфимского «Салавата Юлаева» (1:2).



«Начали сумбурно, было очень много неточностей. Не смогли успокоить нервы, чтобы улучшить качество нашей игры, но во втором периоде стали лучше играть с шайбой, игра немножко выровнялась, но с результата 0:2 тяжело отыграться.



Нужны ли команде перемены? Я отвечаю за то, как играет команда, а перемены не в моей компетенции», — приводит слова Озолиньша официальный сайт «Салавата Юлаева».

Посмотреть видео можно на официальном канале клуба в YouTube.