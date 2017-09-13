Игнатович: игра была двоякая. «Витязь» забил курьёзный победный гол

Защитник новосибирской «Сибири» Максим Игнатович прокомментировал домашнее поражение своей команды от подмосковного «Витязя» (4:5).



«Наша команда много времени провела в атаке, были моменты, чтобы забить. В большинстве забили, но в меньшинстве сыграли неудачно, соперник тоже реализовывал численный перевес. Двоякая какая-то игра, и хорошая, и плохая – трудно сделать выводы сразу. Да, у «Сибири» было много удалений, какие-то из них были неоправданными, но это не превратилось в проблему. У нас было достаточно большинства, мы его реализовали. Чуть-чуть надо было сыграть повнимательней, хладнокровней. Отыгрались с 0:2 и 2:4, нужно было в концовке сыграть предельно внимательно. «Витязь» забил в какой-то степени курьёзный гол, нужно было просто играть строже, довести дело до конца. В принципе, при игре шесть на четыре тоже моменты были, но не хватило решающего броска.



Если сравнивать с выездным матчем с «Витязе», то ничего не изменилась. В гостях игра была быстрая, жёсткая. Дома нас сбил с толку быстрый пропущенный гол, хотя мы и смогли отыграться. Оборона, конечно много пропустила, будем разбираться», — передаёт слова Игнатовича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

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