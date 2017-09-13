П.Зубов: игры нет — очки есть, игра есть — очков у «Сибири» нет

Главный тренер «Сибири» Павел Зубов прокомментировал поражение от «Витязя» (4:5).



«Матч получился зрелищный для зрителей. Да и со скамейки смотрелся. Забивать четыре гола и проигрывать…Когда команда играет, а результата не приносит, это обидно вдвойне. Метаморфозы спортивные: игры нет – очки есть, игра есть – очков нет. Таков спорт. Благодарен команде, что не опустили руки при 0:2, 2:4. Достали соперника. Работать должны все, а когда один-два игрока выпадают – конструкция сразу немного переворачивается. 22-4 по броскам во втором периоде, но два гола пропускаем, зарабатываем удаления. Это никуда не годится. Бригада большинства сегодня хорошо отработала, а бригада меньшинства – нет. В пятом голе есть частичка везения, но везёт тому, кто сам везёт. Афиногенов поработал как следует на вбрасывании, в отличие от нашего игрока. Бросил, не стал ничего улучшать – игра проиграна.



Мы постоянно мониторим состояние Салака вместе с доктором и самим Александром. Основываясь на этом, тренер вратарей принимает решение. Если Салак готов – он играет. Он должен играть, больно уж много Александр пропустил из-за травмы. Кто будет играть в Астане – решим позже, у нас есть время на размышления.



Моя философия в том, чтобы состав был сбалансированным. Мы сейчас ищем связки. Не тройки, а именно связки. Одну спецбригаду мы нашли, теперь их особо не трогаем. Надо искать баланс. Изменения были направлены на атаку. Отчасти из-за этого Салак был холодным. Я рад, что ребята раскрепостились. Это не говорит о том, что они должны пропускать по 5-6 шайб, но наконец улучшилась ситуация с началом атак за исключением одного случая. С четырьмя шайбами мы должны выигрывать», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

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Также видео доступно на официальном канале клуба в YouTube.

