175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Глазачев: «Адмиралу» надо реализовывать свои моменты и создавать больше

13 сентября 2017, среда. 18:16 Хоккей

Нападающий «Адмирала» Константин Глазачев подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (0:1 ОТ). Это был дебютный матч игрока за дальневосточников.

«Было волнительно. Даже нервничал, даже несмотря на то, сколько играл сыграл. Были не совсем полные трибуны, но атмосфера потрясающая. Было тяжеловато, но, думаю, через игры вкачусь. Обидно, что дебют получился таким. Мы провели неплохой матч, но ноль в графе «забитые голы» никогда не даёт победы. Надо реализовывать свои моменты и создавать больше. С такой самоотдачей, если мы чуть-чуть добавим в завершении, всё будет хорошо.

Энергии хватит, мы всё-таки дома играем. Болельщики – наш 6-7-й игрок на поле. Мы в своём режиме находимся, соперникам тяжелее. Сегодня, может, поначалу было чересчур много уважения к «Йокериту». В итоге мы показали, что можем играть с хорошими командами, с топ-5-6 всей лиги.

Думаю, с ЦСКА будет полегче. Нам надо забить первыми, тогда команда раскрепостится, и все будет гораздо лучше», – цитирует игрока официальный сайт клуба.

Шайба Ниеми в овертайме принесла «Йокериту» победу в матче с «Адмиралом»

Также видео доступно на официальном канале клуба в YouTube.

Источник: Официальный сайт ХК "Адмирал" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Адмирал ХК Йокерит Константин Глазачев
Новости. Хоккей
13 сентября 2017, среда
19:30 Третьяк: Овечкину надо смириться с тем, что он не поедет на ОИ
19:14 Кинэн: акклиматизация, поиск квартир – заняли время, но мы уже привыкли к Шанхаю
19:12 Объявлены составы минского «Динамо» и «Лады» на очный матч
19:03 «Динамо» Москва — «Трактор»: Игумнов впервые сыграет в текущем сезоне
18:53 Основин: «Сибири» нужно строже играть в своей зоне и лучше готовиться к матчу
18:40 Косов сыграет в первой тройке «Магнитки» в матче с «Локомотивом»
18:36 Игроки «Автомобилиста» Голышев и Коварж пропустят матч со СКА
18:16 Глазачев: «Адмиралу» надо реализовывать свои моменты и создавать больше
18:01 Ржига: каждая команда хотела бы подписать Ягра, знаю о его желании сыграть на ОИ
17:58 «Кузня» взяла старт в ВХЛ с победы над «Южным Уралом», прервав его серию побед
17:38 П. Зубов: игры нет — очки есть, игра есть — очков у «Сибири» нет
17:27 Игнатович: игра была двоякая. «Витязь» забил курьёзный победный гол
17:15 Белов: адаптация Манкинена затянулась, хорошо, что он забил первый гол в сезоне
17:13 Мозик: «Витязь» был готов играть на полных оборотах с первых же минут
17:03 «Слован» уступил «Куньлуню», потерпев 8-е поражение в 10 матчах и 5-е подряд
17:00 Генменеджер «Монреаля»: Гальченюк не может играть в центре
16:49 Владимир Путин встретится с участниками Суперсерии 1972 года
16:45 Казаков: «Адмирал» стал меньше пропускать, но по-прежнему мало забивает
16:34 Мартемьянов: игроки «Амура» не складывали руки, шли вперёд и добились своего
16:30 Никитин: ЦСКА приятно играть в такой атмосфере, как в Хабаровске, с болельщиками
16:30 Дубль Афиногенова помог «Витязю» одолеть «Сибирь»
15:54 Андриевский: у «Адмирала» был момент в овертайме, но опять наша старая болезнь
15:53 Ялонен: «Йокериту» было тяжело в игре с «Адмиралом», доволен «сухарём» Запольски
15:37 Александр Сёмин забросил первую шайбу за «Сокол» в новом сезоне ВХЛ
15:36 Воробей: мечтал попасть в «Динамо» Мн, но агент не нашёл общего языка с клубом
15:16 «Амур» отыгрался с 0:2, но уступил ЦСКА по буллитам
14:56 Шайба Ниеми в овертайме принесла «Йокериту» победу в матче с «Адмиралом»
14:40 Президент «Калгари»: мы больше не преследуем цель построить новую арену
14:19 ВАДА, CAS и РУСАДА примут участие в медицинской конференции КХЛ и ИИХФ
14:00 Стась: «Авангард» способен добиться самых серьёзных результатов
13:33 Председатель правления «Маунтфилда»: Лига чемпионов без КХЛ — пародия на хоккей
13:22 «Сибирь» обменяла защитника Илью Неколенко в «Югру» на Александра Макарова
12:47 Китов: «Кузня» отправит двух тренеров на стажировку в Ярославль
12:38 Анисимов: в матчах СКА — «Лада» и «Ак Барс» — «Спартак» были грубые ошибки судей
12:20 Вратарь Иван Касутин остаётся в новокузнецком «Металлурге»
12:16 Федосов: Белов готов сыграть с «Магниткой», Войнов точно поедет на выезд
12:15 Дацюк: Умарк сказал, я копирую его финты? Тяжело сказать, кто кого копирует
12:10 Глазачев дебютирует за «Адмирал» в матче с «Йокеритом»
11:59 «Спартак» опубликовал видео из раздевалки после матча с «Ак Барсом»
11:46 Силовой приём Яна Коларжа признан лучшим на прошедшей неделе в КХЛ
11:38 Защитник СКА Войнов тренируется вместе с командой перед игрой с «Автомобилистом»
11:25 Андерсон: я абсолютно точно хочу остаться в «Сенаторз», Оттава стала моим домом
11:21 Нападающий «Айлендерс» Куин из-за травмы пропустит четыре-шесть недель
11:03 Клубы и игроки НХЛ пожертвуют $ 2,7 млн пострадавшим от урагана «Ирма»
10:39 Яруллин: Клинкхаммер свою работу выполняет, поможем ему влиться в «Ак Барс»
Все новости RSS
Партнерский контент