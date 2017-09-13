Глазачев: «Адмиралу» надо реализовывать свои моменты и создавать больше

Нападающий «Адмирала» Константин Глазачев подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (0:1 ОТ). Это был дебютный матч игрока за дальневосточников.



«Было волнительно. Даже нервничал, даже несмотря на то, сколько играл сыграл. Были не совсем полные трибуны, но атмосфера потрясающая. Было тяжеловато, но, думаю, через игры вкачусь. Обидно, что дебют получился таким. Мы провели неплохой матч, но ноль в графе «забитые голы» никогда не даёт победы. Надо реализовывать свои моменты и создавать больше. С такой самоотдачей, если мы чуть-чуть добавим в завершении, всё будет хорошо.



Энергии хватит, мы всё-таки дома играем. Болельщики – наш 6-7-й игрок на поле. Мы в своём режиме находимся, соперникам тяжелее. Сегодня, может, поначалу было чересчур много уважения к «Йокериту». В итоге мы показали, что можем играть с хорошими командами, с топ-5-6 всей лиги.



Думаю, с ЦСКА будет полегче. Нам надо забить первыми, тогда команда раскрепостится, и все будет гораздо лучше», – цитирует игрока официальный сайт клуба.

Шайба Ниеми в овертайме принесла «Йокериту» победу в матче с «Адмиралом»

Также видео доступно на официальном канале клуба в YouTube.

