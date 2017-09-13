Третьяк: Овечкину надо смириться с тем, что он не поедет на ОИ

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал тот факт, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сможет участвовать в Олимпиаде 2018 года.

«Что теперь делать Овечкину? Ничего. Играть за «Вашингтон». Ему надо смириться с этим. Уже Международная федерация хоккея приняла решение, что игрокам, у которых есть контракт, не разрешат играть. Ничего мы не можем сделать. К правилам надо прислушиваться. Овечкин молодец, он хотел играть, но, к сожалению, НХЛ и Международная федерация не разрешают», — цитирует функционера «Р-Спорт».