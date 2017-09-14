Бадюков: лидеры СКА очень хотят поехать на Олимпиаду, поэтому рвут и мечут

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков оценил текущее выступление СКА в регулярном чемпионате КХЛ. Петербургские «армейцы» одержали 10 побед подряд на старте сезона.

«СКА побеждает, потому что лидеры, которые есть в команде — Ковальчук, Дацюк, молодой Барабанов, плюс ребята из второго звена — Широков и Калинин, — очень хотят поехать на Олимпиаду. Ещё нужно иметь в виду защитников, Гавриков и Херсли здорово смотрятся. Все готовятся к Олимпиаде и успешно себя проявляют в этом сезоне. Прямые кандидаты в сборную просто рвут и мечут. Ковальчук и остальные не дают себе расслабиться. Другие смотрят за лидерами и стараются им соответствовать. Идёт ротация, у СКА есть пять звеньев, которые могут дополнять друг друга», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.



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