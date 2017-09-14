Билялетдинов: в игре «Ак Барса» есть вопросы, которые нужно поправлять

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвёл итоги после победы над «Северсталью» (2:1 ОТ).



«Все игры хорошие. Сегодняшняя игра тоже была неплохой. Также есть вопросы к завершению, несмотря на то что в овертайме одержали победу. Мы рады этому. Есть вопросы, которые надо поправлять. Будем поправлять их, работать.



Игра легионерской тройки? Хотелось бы, конечно, чтобы играли лучше. Чуть-чуть не получается в атаке. Есть моменты интересные. Я говорю, что есть вопросы, которые надо поправить, и мы будем их поправлять. Иржи Секач был в хорошей форме, мы с ним разговаривали, он очень хочет забить. У него большое желание, от этого он переживает и расстраивается. Ему надо просто успокоиться. Забьёт», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт клуба.

«Ак Барс» в овертайме одержал победу над «Северсталью»