Гулявцев: Мазур провёл один из худших матчей, но что, казнить его?

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев поделился впечатлениями после поражения от «Ак Барса» со счётом 1:2 ОТ.



«Хороший матч, динамичный. Ребят не могу ни в чем упрекнуть – бились, старались. Единственное, мало забиваем. Не забиваем, потому что транжирим моменты, стараемся улучшить. Хотя моменты были, особенно во втором периоде. Завоевали очко, готовимся к следующему матчу. Ребят хочу поблагодарить за игру.



Игра Мазура? Он провел не лучший матч. Даже можно сказать, один из худших. Ошибся. Но что, казнить его?» — приводит слова Гулявцева официальный сайт «Ак Барса».

«Ак Барс» в овертайме одержал победу над «Северсталью»

Посмотреть видео можно на официальном канале «Северстали» в YouTube.