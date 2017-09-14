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Гулявцев: Мазур провёл один из худших матчей, но что, казнить его?

14 сентября 2017, четверг. 22:59 Хоккей

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев поделился впечатлениями после поражения от «Ак Барса» со счётом 1:2 ОТ.

«Хороший матч, динамичный. Ребят не могу ни в чем упрекнуть – бились, старались. Единственное, мало забиваем. Не забиваем, потому что транжирим моменты, стараемся улучшить. Хотя моменты были, особенно во втором периоде. Завоевали очко, готовимся к следующему матчу. Ребят хочу поблагодарить за игру.

Игра Мазура? Он провел не лучший матч. Даже можно сказать, один из худших. Ошибся. Но что, казнить его?» — приводит слова Гулявцева официальный сайт «Ак Барса».

«Ак Барс» в овертайме одержал победу над «Северсталью»

Посмотреть видео можно на официальном канале «Северстали» в YouTube.

Источник: Официальный сайт ХК "Ак Барс" Сообщить об ошибке
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ХК Ак Барс ХК Северсталь Александр Гулявцев
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