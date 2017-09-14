С. Зубов: хочется отметить вратаря Шикина, он держал «Сочи» в игре

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов подвёл итоги выигранного матча с рижским «Динамо» (5:1).



«Наверное, хочется отметить нашего вратаря, он опять держал нас в игре, особенно во втором периоде, когда соперник перехватил инициативу. Ключевой момент – мы выстояли практически две минуты «3 на 5», в этом большая его заслуга. Конечно, ребята его поддержали, но он сегодня молодец. Также мы использовали моменты, которые были. На мой взгляд, за последние 4 матча мы играли так, как планировали с самого начала, особенно в зоне атаки», — цитирует Зубова официальный сайт клуба.

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