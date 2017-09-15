«Динамо» подтвердило подписание контракта с Салминеном

Московское «Динамо» подтвердило заключение однолетнего контракта с нападающим Сакари Салминеном. Ранее «Чемпионат» уже сообщал о сделке.

Салминен заключил контракт с московским «Динамо» на один сезон

29-летний игрок прошлый сезон провёл в «Йокерите». В 56 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги он набрал 26 (6+20) очков при показателе полезности «+3». В плей-офф КХЛ провёл 4 матча.



Всего в КХЛ Салминен провёл 170 матчей и набрал 121 (42+79) очков. В 16 матчах плей-офф в его активе 6 (3+3) очка. Финский форвард будет выступать под 53-м номером.