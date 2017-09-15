Рогозин: хотел бы Овечкин играть за национальную сборную, нашёл бы способ

Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, в котором нападающий признал, что не поедет на Олимпиаду-2018. Игры пройдут в южнокорейском Пхёнчхане.

Овечкин подтвердил, что не сможет сыграть на Олимпиаде-2018

«Хотел бы играть за национальную сборную, нашёл бы способ. А адвокаты ему не нужны. Пусть сам решает, что для него важно, а что – нет», – отметил Рогозин.

Также информация доступна в официальном «твиттере» Рогозина.

Также информация доступна в «Фейсбуке».