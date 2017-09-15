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Сергей Мозякин забросил 350-ю шайбу в КХЛ

15 сентября 2017, пятница. 20:52 Хоккей

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин забросил 350-ю шайбу в КХЛ.

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В матче со СКА, который проходит в Санкт-Петербурге, Мозякин отличился во втором периоде, сравняв счёт. Форвард проводит в КХЛ 622-ю игру, за это время он забросил 350 шайб и отдал 402 голевые передачи. Мозякин является двукратным обладателем кубка Гагарина в составе «Магнитки», а также первым игроком в отечественных чемпионатах, который достиг отметки 1000 набранных очков.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Вы можете посмотреть видео гола Мозякина также на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Металлург Мг ХК СКА Сергей Мозякин
Новости. Хоккей
15 сентября 2017, пятница
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