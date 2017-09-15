Гавриков: как найти противоядие против Мозякина? Он в порядке, мастер!

Защитник СКА Владислав Гавриков прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» со счётом 4:3 ОТ.
«Это был один из самых сложных матчей для СКА в этом сезоне. Хорошо, что довели до победы. Стычки были постоянно, эмоции захлёстывали, игра говорила сама за себя. Не знаю, был ли зуб у «Металлурга» на СКА. Команды серьёзно настраивались на встречу, отсюда и накал страстей. Немножко концентрации не хватило в конце третьего периода, я где-то не успел закрыть игрока, потому и пропустили. Нужно было пораньше забивать и не удаляться. Мозякин в порядке, мастер. Как найти противоядие? Матчи и с ЦСКА, и с «Магниткой» получились классными, нельзя выделить один», — передаёт слова Гаврикова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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