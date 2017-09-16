Кокуёв: мне было очень тяжело в первом матче за «Северсталь», давно не играл

Нападающий череповецкой «Северстали» Семён Кокуёв поделился впечатлениями после возвращения в клуб спустя почти 11 лет и прокомментировал игру с «Ак Барсом» (1:2 ОТ).



«Раздевалка за эти годы изменилась. А в команде что изменилось? Есть несколько ребят, с которыми я ещё тогда был знаком. А в основном новые ребята. И сейчас притирка идёт. Мы хорошо сыграли с «Ак Барсом». До этого я смотрел только матчи «Северстали» с ХК СКА и ХК Сочи. СКА был на голову сильнее в данном конкретном матче. С Сочи хорошо сыграли, по заданию. В Казани тоже старались так играть весь матч, единственное, что нужно нацеленнее, хладнокровнее использовать свои моменты, и тогда всё могло быть по-другому. А в целом был хороший матч.



Что по себе скажу? Мне было очень тяжело, я давно не играл. Ближе к третьему периоду уже начал понимать, куда бежать, где открываться и кого хватать», — цитирует форварда официальный сайт клуба.

Посмотреть видео можно на официальном канале клуба в Youtube.