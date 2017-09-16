«Салават Юлаев» — «Спартак»: вратарь гостей Беспалов был заменён на 7-й минуте

В матче уфимского «Салавата Юлаева» и московского «Спартака» был заменён вратарь гостей Никита Беспалов. Голкипер пропустил две шайбы на старте первого периода и был заменён на Маркуса Свенссона на седьмой минуте игры.



Заброшенными шайбами в составе команды Эркки Вестерлунда отметились Игорь Макаров, Денис Куляш и Теэму Хартикайнен, в матче продолжается первый период, счёт 3:1 в пользу хозяев.



Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»