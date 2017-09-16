Малкин: могу сам себя защитить, а Ривз может помочь «Питтсбургу» в атаке

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин считает, что новичку команды Райану Ривзу не нужно защищать его на льду, вместо этого он может помочь в атаке.



«Могу сам себя защитить. Думаю, Ривз будет помогать нам в атаке», — цитирует Малкина журналист официального сайта НХЛ Уэс Кросби.



Ривз перешёл в «Питтсбург» в результате обмена с «Сент-Луис Блюз», генеральный менеджер команды Джим Рутерфорд пошёл на такой шаг, чтобы защитить своих звёздных игроков на льду. В прошедшем сезоне форвард набрал 13 (7+6) очков.