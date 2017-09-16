Назаров: «Нефтехимик» сумбурно начал матч, но затем перехватил инициативу

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (4:2).

«Традиционно хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку. Ребята сегодня немного сумбурно начали, но затем перехватили инициативу и довели матч до победы. Мы посмотрели игру «Северстали» с «Ак Барсом» и исходя из этого строили планы на сегодняшний матч. Повторюсь, что-то из задуманного получилось, в что-то — нет. Готовимся к следующему матчу», — цитирует Назарова пресс-служба клуба.