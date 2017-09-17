СКА разгромил «Трактор», идёт в сезоне без поражений — 12 побед подряд

СКА на своём льду разгромил «Трактор». Действующий обладатель кубка Гагарина выиграл свой 12-й матч подряд в текущем сезоне. Питерцы пока идут без поражений и потеряли три очка. «Трактор» потерпел второе поражение кряду при одном забитом голе. Челябинцы в 11 матчах сезона одержали четыре победы.

На 14-й минуте матча Илья Ковальчук вывел СКА вперёд. Во второй трети матча питерцы забили три гола за 3 минут 23 секунды (отличились Евгений Кетов, Николай Прохоркин и Виктор Тихонов), и в челябинской команде заменили вратаря. На 48-й минуте Патрик Херсли установил окончательный счёт — 5:0 в в пользу СКА.

СКА — «Трактор»: Демченко пропустил три шайбы за 3.23 и был заменён

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