Нападающий Андрей Караваев вернулся из «Ак Барса» в «Металлург» Нк

Новокузнецкий «Металлург» и «Ак Барс» произвели обмен, в результате которого состав новокузнечан пополнил 20-летний нападающий Андрей Караваев. Клуб из Казани за переход хоккеиста получит денежную компенсацию.



20-летний Караваев — воспитанник новокузнецкой школы хоккея. В межсезонье он подписал двусторонний контракт с «Ак Барсом», но в КХЛ за казанцев не играл. В текущем чемпионате провёл один матч за «Барс» в ВХЛ, не отметившись очками за результативность.



В сезоне-2016/17 нападающий стал третьим бомбардиром регулярного чемпионата МХЛ, набрав 79 (28+51) очков в 54 матчах за «Кузнецких Медведей». В КХЛ в составе «Металлурга» Андрей Караваев за два сезона провёл 23 матча, заработал 4 (1+3) балла при показателе полезности «-8».

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