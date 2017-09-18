Наместников: надо играть в свой хоккей, а не просто пасовать Кучерову и Стэмкосу

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Владислав Наместников, который занимается в звене с Никитой Кучеровым и Стивеном Стэмкосом на старте тренировочного лагеря команды, рассказал об особенностях игры в этом сочетании.



«Надо „читать“ их игру. Если есть возможность нанести бросок, надо её использовать. Если можно обострить игру передачей, я буду делать передачу. Но нельзя слишком мудрить и просто всё время делать им передачи. Я должен показывать свою игру», — приводит слова Наместникова Tampa Bay Times.

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