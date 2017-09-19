К. Семёнов: на «точке» против Дацюка тушеваться не буду, настрой на СКА боевой

Нападающий «Авангарда» Кирилл Семёнов рассказал о своих мечтах, а также поделился ожиданиями от матча со СКА, который состоится 21 сентября.



«Мечта — выиграть кубок Гагарина, желательно с „Авангардом“. Потом попасть в сборную России, выиграть чемпионат мира, Олимпиаду. А уже потом можно думать о Северной Америке. В НХЛ слежу за русскими игроками. За Дацюком в „Детройте“ всегда смотрел, сейчас он в СКА играет.



Если выйду на „точку“ против Дацюка, тушеваться не буду. Настрой на матч со СКА боевой, готовимся. У нас хорошая домашняя серия, хотели взять три очка в матче с „Югрой“, к сожалению, не получилось, но хорошо, что выиграли», — сказал Семёнов в эфире «Радио „Сибирь“ Омск.

Когда это закончится? Почему СКА выигрывает все матчи в КХЛ И близок к новому рекорду КХЛ, который вряд ли будет возможно побить!