Плющев: Гатиятулину в «Тракторе» не хватает опыта, игрокам не хватает помощи

Заслуженный тренер России, бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев поделился мнением о выступлении «Трактора» и «Лады» в этом сезоне. Челябинская команда занимает 10-е место в Восточной конференции, тольяттинская — на 14-м.

«Трактор» не для бездорожья. Почему Челябинск остался без философии? Кто виноват: Гатиятулин или руководство? Проблемы «Трактора» в продвинутой статистике.

«В «Тракторе» молодой и перспективный тренер Анвар Гатиятулин. Но это не значит, что на сегодняшний день он готов давать те результаты, которые от него требуют. В клубе рассчитывают на уровень игроков, но им надо помогать. Этой помощи явно не хватает. Гатиятулину не хватает опыта.

В «Ладе» непростая ситуация уже несколько лет. Там надо принимать кардинальные решения ещё раньше. Не знаю, сумеет ли Артис Аболс вытащить команду из трясины за эти четыре матча. Он ведь и раньше не показывал результата. Ни в Риге, ни в Тольятти. Вообще же всё происходящее в «Ладе» связано не только с Аболсом», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



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