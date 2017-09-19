В. Белов: «Витязь» доволен результатом непростой игры, сыграли рационально

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов подвёл итоги после выигранного матча с хабаровским «Амуром» (5:3).



«Мы очень довольны результатом и содержанием игры. Была очень непростая поездка, плюс до этого мы дома потеряли очень много очков. Тем не менее игроки сегодня были в приличном состоянии, было хорошее движение.



Игра получилось интересной и результативной, но самыми главными стали очки, которые мы сумели здесь взять.



Мы насытили среднюю зону, решив сыграть „по счёту“? Я бы не сказал, что мы так отошли назад, просто соперник активизировался. Играли по ситуации, но авантюр каких-то не допускали. Была возможность атаковать, делали это. Сыграли рационально», — цитирует тренера пресс-служба «Амура».

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