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Мартемьянов: «Амур» играл до конца, но без организации, игроки «спасали Россию»

19 сентября 2017, вторник. 15:48 Хоккей

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов поделился впечатлениями после поражения в матче с «Витязем» (3:5).

«По статистике играли вроде бы неплохо, владели какой-то инициативой, но нам залетает всё. Соперник имеет момент — реализовывает, мы имеем момент — не можем реализовать. „Витязь“ цепко сыграл в обороне.

Волнует то, что „Амур“ на выезде и дома — разная команда. Во время выезда была самоотдача, а в Хабаровске мы такого не видим, результат налицо. Играли до конца, но никакой организованной коллективной игры не было, все тащили одеяло на себя, „спасали Россию“», — цитирует Мартемьянова официальный сайт клуба.

Посмотреть видео можно на официальном канале клуба в YouTube.

«Амур» дома проиграл «Витязю», продлив серию поражений до шести матчей
Источник: Официальный сайт ХК "Амур" Сообщить об ошибке
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ХК Амур ХК Витязь Андрей Мартемьянов
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