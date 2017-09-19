Мартемьянов: «Амур» играл до конца, но без организации, игроки «спасали Россию»

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов поделился впечатлениями после поражения в матче с «Витязем» (3:5).



«По статистике играли вроде бы неплохо, владели какой-то инициативой, но нам залетает всё. Соперник имеет момент — реализовывает, мы имеем момент — не можем реализовать. „Витязь“ цепко сыграл в обороне.



Волнует то, что „Амур“ на выезде и дома — разная команда. Во время выезда была самоотдача, а в Хабаровске мы такого не видим, результат налицо. Играли до конца, но никакой организованной коллективной игры не было, все тащили одеяло на себя, „спасали Россию“», — цитирует Мартемьянова официальный сайт клуба.

Посмотреть видео можно на официальном канале клуба в YouTube.