«Оттава», «Монреаль», «Каролина» и «Нэшвилл» заинтересованы в Мэтте Дюшейне

«Оттава Сенаторз» старается провести сделку по обмену центрального нападающего Мэтта Дюшейна из «Колорадо Эвеланш», сообщает Ottawa Sun. Среди клубов, которые ведут переговоры с генеральным менеджером «лавин» Джо Сакиком, называются «Монреаль Канадиенс», «Каролина Харрикейнз» и «Нэшвилл Предаторз».



Издание отмечает, что «Оттава» и «Колорадо» пока далеки от соглашения. «Эвеланш» ещё с лета пытается найти Дюшейну новую команду. У него остаётся два года по контракту со среднегодовой зарплатой $ 6 млн. «Колорадо» уже сыграл два предсезонных матча, но Дюшейн не принимал в них участия.

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