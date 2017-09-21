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Архипов: 2-й гол в ворота «Ак Барса» вышел курьёзным, главное — не опускать руки

21 сентября 2017, четверг. 00:36 Хоккей

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Архипов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ со «Слованом» (6:3).

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«Самое главное выиграли — это придало гораздо больше эмоций. Голы, конечно, тоже приятно забивать. Но я старался для команды сделать всё.

Второй гол в ворота «Ак Барса» получился курьёзным. Как я видел, там был рикошет от конька защитника, и шайба залетела в ворота. Бывает такое. Главное — не опускать руки, играть до конца и выигрывать. Все были заряжены от начала до конца, независимо от того, какой счёт. Потому и такой результат. Не опустили руки, прессинговали, играли в свой хоккей», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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Источник: Официальный сайт ХК "Ак Барс" Сообщить об ошибке
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