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Курьянов: рекордная победная серия «Авангарда»? Команде дико везло

21 сентября 2017, четверг. 10:00 Хоккей

Нападающий «Югры» Антон Курьянов вспомнил о рекордной победной серии в КХЛ — она составляет 18 матчей. Столько матчей подряд выиграл «Авангард» в сезоне-2010/11. Курьянов выступал в той команде, выигравшей регулярный чемпионат КХЛ и вылетевшей во втором раунде плей-офф. В настоящее время победная серия СКА составила 12 матчей подряд — питерцы в текущем сезоне ещё не проигрывали.

«Многие детали того сезона за пятилетку стёрлись из памяти. Но прекрасно помню, что на старте нам дико везло — на последних минутах в ворота соперников заходили шальные голы, все рикошеты были на нашей стороне, а к нам, наоборот, ничего не прилетало. А вообще у таких серий всегда есть и обратная сторона. И тогда мы почувствовали её в плей-офф, когда быстро вылетели из розыгрыша. Хотя команда была готова.

Кстати, и сейчас, после стартовых 10 игр, нужно понимать, что самые главные матчи и самые важные серии сезона ещё впереди. Подсчитали, что этой осенью за 45 дней проведём 21 матч, наступает очень важный отрезок. «Югра» сделает всё возможное, чтобы выправить наш результат и вернуться в зону плей-офф», — цитирует игрока Russia-Hockey.

Курьянов: критерии рейтинга КХЛ субъективны, «Югра» стала заложником простоты
Источник: Russia-Hockey.ru Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард ХК СКА ХК Югра Антон Курьянов
Новости. Хоккей
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