Арзамасцев: на «Магнитку» у «СЮ» запредельный настрой, будет хороший хоккей

Защитник «Салавата Юлаева» Захар Арзамасцев поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом». Команды сыграют 23 сентября.



«Последнюю игру мы проиграли, поэтому мы сейчас вдвойне мотивированны и едем только за победой. Понятно, что серьёзный соперник, с ними в плей-офф много матчей играли. На них запредельный настрой, думаю, будет хороший хоккей.



Мы уже привыкли к графику, каждый год бывают такие выезды, эта поездка ещё не самая сложная. Вот есть выезды во Владивосток и Хабаровск, вот там тяжело, а остальные все терпимые», – цитирует игрока «БИЗНЕС Online».

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