«Югра» уступила «Локомотиву», потерпев пятое поражение подряд

Ханты-мансийская «Югра» потерпела поражение на домашней арене от ярославского «Локомотива», игра закончилась с счётом 2:3. Команда Игоря Захаркина проиграла пятый матч подряд.
В составе команды хозяев заброшенными шайбами сумели отметиться Иван Лекомцев и Андрей Анкудинов. У ярославского коллектива забитые голы на свой счёт записали Якуб Накладал, Брэндон Козун и Даниил Апальков.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Всё, что нужно знать сейчас о клубах КХЛ. 14 вердиктов по Востоку
Дмитрий Ерыкалов считает, что главный минус «Авангарда» — слухи вокруг клуба, а плюсы есть даже у «Лады».