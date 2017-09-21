Скабелка: голы СКА в первом периоде не вытекали из логики игры

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка подвёл итоги встречи со СКА (1:3).



«У нас получилось хорошее начало, и голы СКА не вытекали из логики первого периода. Мы неплохо двигались, создавали моменты, но эти два пропущенных гола в первом отрезке нанесли отпечаток на дальнейшую игру. Позволили СКА раскатиться, но и у нас были шансы в третьем периоде, хотели поймать на контратаке, дождаться шанса, но не получилось. Ребят могу поблагодарить, хорошая самоотдача, но этого мало. Хотелось бы ещё забивать голы», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

СКА обыграл «Авангард», установив новый рекорд лиги по победам на старте сезона