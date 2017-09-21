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Захаркин: «Югра» проиграла, потому что не смогла реализовать 5 минут большинства

21 сентября 2017, четверг. 21:04 Хоккей

Главный тренер ханты-мансийской «Югры» Игорь Захаркин поделился впечатлениями после поражения в матче с «Локомотивом» (2:3), которое стало пятым подряд.

«Проиграли сегодня потому, что во втором периоде обязаны были реализовать пять минут преимущества. Был шанс забить при игре «5 на 4», но и там сыграли безобразно.

Моня для дебютной встречи сыграл неплохо, все новички так сыграли. Видно, что квалифицированные игроки», — приводит слова Захаркина официальный сайт клуба.

Посмотреть видео можно на официальном канале «Югры» в YouTube.

«Югра» уступила «Локомотиву», потерпев пятое поражение подряд
Источник: Официальный сайт ХК "Югра" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Локомотив ХК Югра Игорь Захаркин
Новости. Хоккей
21 сентября 2017, четверг
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