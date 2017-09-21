Захаркин: «Югра» проиграла, потому что не смогла реализовать 5 минут большинства

Главный тренер ханты-мансийской «Югры» Игорь Захаркин поделился впечатлениями после поражения в матче с «Локомотивом» (2:3), которое стало пятым подряд.



«Проиграли сегодня потому, что во втором периоде обязаны были реализовать пять минут преимущества. Был шанс забить при игре «5 на 4», но и там сыграли безобразно.



Моня для дебютной встречи сыграл неплохо, все новички так сыграли. Видно, что квалифицированные игроки», — приводит слова Захаркина официальный сайт клуба.

Посмотреть видео можно на официальном канале «Югры» в YouTube.