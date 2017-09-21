Кудашов: сегодня спецбригады «Локомотива» оказались сильнее, чем у «Югры»

Главный тренер ярославского «Локомотива» Алексей Кудашов поделился эмоциями после победы в матче с ханты-мансийской «Югрой» (3:2). «Железнодорожники» выиграли уже в пятом матче подряд.



«Хочу поблагодарить своих игроков за самоотверженность, они заблокировали очень много бросков в большинстве, которого сегодня у нас было достаточно. Комментировать игру тяжело, она была „рваная“, постоянно было численное неравенство», — приводит слова Кудашова официальный сайт «Югры».

Посмотреть видео можно на официальном канале «Югры» в YouTube.