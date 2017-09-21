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Анисимов: Гулявцева не дословно процитировали, но это не повод так говорить

21 сентября 2017, четверг. 21:41 Хоккей

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов прокомментировал высказывание главного тренера «Северстали» Александра Гулявцева относительно судейства в КХЛ, которое он сделал 18 сентября после игры с «Салаватом Юлаевым».

«Мы живём согласно регламенту КХЛ. Я очень уважаю Александра Гулявцева. Видел, что на страницах вашего издания он позже дал опровержение. Но если вы посмотрите видео с его словами, его не дословно процитировали, но это не повод говорить такие вещи. Я бы хотел обратить внимание на то, что каждый должен заниматься своим делом. Если команда не успевает за более техничным соперником, то она, естественно, будет больше удаляться. Взять, например, последний матч СКА — магнитогорский «Металлург». Если команда СКА не успевала за соперником, то зарабатывала удаления, штрафов было у «армейцев» гораздо больше. Если вообще говорить о претензиях клубов, то «Северсталь» с начала чемпионата прислала в лигу всего один спорный момент. Один за все игры! У нас есть специальный портал, на который клубы после матчей могут присылать моменты с вопросами, правильно ли поступили судьи. Я уже не говорю про многие клубы-гранды, которые вообще ничего не присылали, кто-то всего два раза присылал.

Подозреваю, что чемпионат стал понапряжённее, но нужно обращать внимание на другие аспекты. Не нужно забывать свод законов — регламент, по которым мы все живём. Нет у нас в лиге клубов, которые после каждого матча присылают нам запросы. Просто, когда возникают вопросы, мы отвечаем клубам. Скажу больше, мы сами гораздо оперативнее просматриваем многие моменты. У нас сидят специалисты, которые вырезают различные конкретные моменты. Допустим, моменты с большими штрафами. Внимательно посмотрите видео со словами Гулявцева, он дал потом повторный комментарий, в котором заявил, что говорил именно про судейство. Наверное, он об этом сожалеет, но об этом лучше спросить его, а не меня», — сказал Анисимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

Гулявцев: не думал, что меня записывают на камеру, были другие намерения

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Северсталь Александр Гулявцев Алексей Анисимов
Новости. Хоккей
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