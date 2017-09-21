Никонцев: такая победа, как над «Адмиралом», встряхнёт «Спартак»

Форвард «Спартака» Анатолий Никонцев прокомментировал победу над «Адмиралом» (7:6 ОТ).



«Тяжело складывалась игра, проигрывали постоянно, потом выигрывали, а потом опять выигрывали. Хорошо, что всё хорошо закончилось. Плохо сыграли в обороне, хорошо в атаке. Таких игр не было, чтобы команда за 0,2 секунды сравнивала счёт. Нужно сразу играть и не доводить до такого. Надеюсь, что дальше продолжу забивать. По такой игре думаю, что приобрели два очка. Такая победа встряхнёт команду, все ребята рады», — передаёт слова Никонцева корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

«Спартак» сравнял счёт за секунду до конца игры и обыграл «Адмирал» в овертайме