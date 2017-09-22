Жафяров: доволен дублем в ворота «Спартака». Жаль, что «Адмирал» не дотерпел

Нападающий «Адмирала» Дамир Жафяров подвёл итоги после поражения от «Спартака» (6:7 ОТ).



«Увы, мы проиграли, матч был непростой. Многое не получалось. Мы забивали, а «Спартак» делал это в ответ. Взяли одно очко, выезд продолжается. У меня дубль, доволен, что получилось хорошо забить. К сожалению, в итоге не дотерпели. Ничего страшного, будем работать дальше. Для вратарей игра получилась не слишком хорошей, да и для нас тоже, так как уступили, пропустили семь голов. В этой ситуации без разницы, сколько забили. Надо много работать», — сказал Жафяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Спартак» сравнял счёт за секунду до конца игры и обыграл «Адмирал» в овертайме