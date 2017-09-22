Д. Шевченко: надеюсь, меня поставят в состав «Барыса» на матч с «Динамо» М

Нападающий «Барыса» Дмитрий Шевченко прокомментировал победу над минским «Динамо» (4:1), вспомнил финал Кубка Братины против усть-каменогорского «Торпедо» и рассказал об адаптации в КХЛ.

«Начало матча было довольно тяжёлое. Владели преимуществом, но шайба не шла в ворота. Во втором периоде игра проходила почти без остановок, туда-сюда. Но всё равно не смогли забить ни мы, ни соперник. Конечно, надо отдать должное Хенрику Карлссону, здорово выручал нас, спасибо ему большое. В третьем периоде всё-таки выжали этот долгожданный гол. На протяжении двух игр не могли забить, и теперь прорвало. Надеюсь, что и дальше будет так. Как игралось в звене с Константином Пушкарёвым и Талгатом Жайлауовым? Хорошие ребята. Костя молодец, забил два гола. Только первую игру проводим в таком сочетании. Не знаю, как будет в следующем матче. Посмотрим, что решит тренерский штаб. Стараюсь и работаю над этим, чтобы лучше использовать свои габариты. Но работы ещё много. Константин Пушкарёв постоянно подсказывает, где и как надо сыграть.



Следующий матч с московским «Динамо»? Конечно, этот матч для меня будет иметь значение. Надеюсь, меня поставят в состав и сыграю. Мне будет вдвойне приятно, если мы победим московское «Динамо».

Условия в клубе из Астаны идеальные, обстановка в коллективе отличная, арена шикарная, болельщики здорово поддерживают команду. Что ещё надо? Мне всё нравится.

Финал Кубка Братины? У нас была очень сплочённая команда. Коллектив строился годами, все ребята давно играли друг с другом. Я считаю, у нас было больше желания, был невероятный командный дух. У нас была молодая команда, было больше сил. За счёт этого и переиграли более возрастных ребят из «Торпедо». Про Усть-Каменогорск ничего не знал. Не в упрёк городу. Это потом мне рассказали, что, оказывается, в «Барысе» полкоманды из Усть-Каменогорска, что оттуда вышло много игроков, которые достигли вершин в хоккее», — передаёт слова игрока «Шайба.kz».